AK Parti'li Açıkkapı, play-off maçlarına hazırlanan Elazığspor'un her zaman yanında olduklarını söyledi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, play-off maçlarına hazırlanan Elazığspor'un her zaman yanında olduklarını, birinci lige yükselmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin tarihi anlaşmanın Madrid'de imzalandığını anımsatarak, bu anlaşmanın Türkiye'nin geldiği seviyenin, mühendislik kabiliyetinin ve teknolojik bağımsızlık iradesinin dünyaya ilanı olduğunu söyledi.

Bu başarıda emeği olanları tebrik eden Açıkkapı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun böyle eserlerle ete kemiğe büründüğünü, Türkiye'nin her şeyin en iyisini üretmeye devam edeceğini dile getirdi.

Play-off maçlarına hazırlanan Elazığspor'un, 30 Mayıs Perşembe günü Adanaspor'la maçı olduğunu belirten Açıkkapı, Elazığspor'un birinci lige yükselmesini temenni ettiklerini söyledi.

Açıkkapı, "O sene bu sene diyoruz inşallah, play-off etabını garantileyen ekibimiz inancı, mücadelesi ve sahaya koyduğu karakterle Elazığ'ın ruhunu en iyi şekilde temsil edecektir. Elazığspor'un her daim şehir olarak yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Elazığspor'a başarılar diliyorum." dedi.

Milletvekili Açıkkapı, Ankara'da eylem yapan maden işçilerinin çalıştığı şirketin bağlı olduğu holdingin sahibi ile eski Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'ın isminin kamuoyunda karıştırıldığını ifade ederek, Yıldız'la ilgili yapılan dezenformasyona değindi.

Toplantıya katılan eski Muş Milletvekili Yıldız da kamuoyundaki isim karışıklığına ve kendisiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.