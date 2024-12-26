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AK Parti Kütahya İl Başkanından Yeni Üye Katılımı Açıklaması

AK Parti Kütahya İl Başkanından Yeni Üye Katılımı Açıklaması
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Dumlupınar ilçesindeki Hamurköy ve Allıören köylerinden 60 kişinin partiye katıldığını duyurdu. Rozet takdim töreni düzenlenirken, köylerin sorunları da istişare edildi.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy ve Allıören köylerinden 60 kişinin AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

Başkan Önsay, "Dumlupınar İlçe Başkanımız Mehmet Işık'ın gayretleriyle Hamurköy ve Allıören köy muhtarlarımız ile beraberindeki köy halkı partimize katıldı. İl Başkanlığımıza gelen muhtarlarımız öncülüğünde yeni üyelerimiz için rozet takdim törenimizi gerçekleştirdik. Ayrıca köylerimizin sorunlarını ve beklentilerini istişare etme fırsatı bulduk" dedi.

Başkan Önsay, AK Parti'nin çalışmalarını durmaksızın sürdüreceğini belirterek, birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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