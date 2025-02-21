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AK Parti Kütahya İl Başkanı, Büyük Kongre için yoğun katılım bekliyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı, Büyük Kongre için yoğun katılım bekliyor
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, 23 Şubat'ta gerçekleşecek Büyük Kongre için Kütahya'dan yoğun bir katılım beklediklerini açıkladı. Erenler, birçok otobüs ve özel araçla katılım sağlayacaklarını ve Kütahya'nın sesini duyuracaklarını belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, yaklaşan Büyük Kongre öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kongrenin 23 Şubat'ta gerçekleşeceğini belirten Erenler, Kütahya'dan yoğun bir katılım olacağını ifade etti.

Erenler, "Binin üzerinde bir katılımla, 63 özel araç ve 22 otobüsümüz şu anda belirlendi. Ancak halen katılımlar devam ediyor, katılmak isteyenlerin talepleri sürüyor. İnşallah çok güçlü bir şekilde Kütahya'nın sesini de Ankara'dan duyuracağız Büyük Kongremizle" dedi.

Tüm hemşehrilerini Büyük Kongre'ye davet eden Erenler, "Bu kongreyle tüm dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz. Katılım sağlayan herkese şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Kongre'ye yönelik hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Erenler, birlik ve beraberlik mesajı vererek Kütahya halkının bu önemli organizasyona güçlü bir şekilde katılacağını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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