AK Parti Kütahya heyeti Gediz'de esnaf ziyareti yaptı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Başkanı Mustafa Önsay, İlçe Başkanı Osman Yılmaz ve partililer esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretinde dükkanları dolaşan AK Parti heyeti vatandaşların ve esnafların talep ve önerilerini dinlediler. Eksiklikleri not aldılar.

Esnaf ziyaretleri sonrasında AK Parti İlçe Başkanlığı binasına geçen heyet burada tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili konuşan AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz, "Milletvekilimiz İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay ile birlikte Gediz esnafımızı ziyaret ettik. Talep ve önerilerini dinledik, notlarımızı aldık. Bizleri güler yüzü ile karşılayıp ağırlayan tüm esnaflarımıza hayırlı bereketli kazanç diliyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA