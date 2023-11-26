AK Parti Kütahya'da temayül yoklaması yapıldı

31 Mart 2024'te düzenlenecek Mahalli İdareler Seçimlerinde Ak Parti'den Kütahya merkez ve ilçelerinde aday adayı olanlar için temayül yoklaması yapıldı.

Ak Parti Kütahya İl Başkanlığınca Kütahya Yeni Spor Salonu'nda, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alpaslan başkanlığındaki heyet sorumluluğunda başladı.

Alpaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektronik ortamda gerçekleşen temayülün sonuçların anında alınması bakımından önemli olduğunu belirtti.

AK Partinin Türkiye'nin 81 ilinde temayül yoklaması yaptığını hatırlatan Alpaslan, şunları söyledi:

"AK Parti olarak 14 ve 28 Mayıs'ta kazanılan zaferin yerel yönetimle taçlanması ve güçlenmesi arzusundayız. Çünkü AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı iddiasıyla bir vizyon ortaya koyduk. Bu vizyonla Türkiye'nin çok daha güçlü bir devlet olması gerektiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Dünyada yaşanılan olaylara baktığımızda ve dünyanın ateş çemberine dönüştüğü bu günlerde Türkiye'nin gücünün ne kadar çok olması gerekliliğini gerçek olarak görüyor ve kabul ediyoruz. Bu sebeple hem Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun gerçekleşebilmesi için hem güçlü bir Türkiye'nin oluşturulabilmesi için yerelde de bunun sağlanması lazım."

Yerel seçimlere en güçlü adaylarla çıkmak için çalıştıklarını da kaydeden Alpaslan, elektronik ortamda yapılan temayülün, sürenin dolmasının ardından sonuçlarının ilgili birimlerce hemen görülebileceğini de sözlerine ekledi.

Elektronik ortamda yapılan oylamada, her bir teşkilat üyesi aday adayından 3'ünü tercih edebiliyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sonuçlar genel merkezin sistemine aktarılacak.