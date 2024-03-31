AK Parti Konak Belediyesi Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı Oyunu Kullandı

AK Parti Konak Belediyesi Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Oyunu, Osman Kibar Ortaokulunda kullanan Ceyda Bölünmez Çankırı'ya babası Süleyman Bölünmez, annesi Aysun Bölünmez, eşi Talip Çankırı ve çocukları Ceyla Çankırı ile Kaan Çankırı eşlik etti.

Ceyda Bölünmez Çankırı, 60 gün boyunca tempolu ve nezaketli seçim çalışması yürüttüklerini belirtti.

Demokratik şekilde son görevlerini de yerine getirdiklerini kaydeden Çankırı, "Geçirdiğimiz bu dönem içerisinde İzmir halkının vicdan terazisine hizmeti koyduğunuzda hizmetin ağır geleceğini düşündüklerine inanıyorum. Bu yüzden inşallah İzmir kazanacak, Konak kazanacak ve burada yaşayanlar hemşerilerimiz kazanacak." ifadelerini kullandı.