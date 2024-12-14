AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığına Hakkı Uyar Seçildi
AK Parti Kırkağaç 8. Olağan İlçe Kongresi'nde Hakkı Uyar, tek liste ile gidilen seçimde 68 oyun tamamını alarak ilçe başkanı seçildi. Kongre, Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Ak Parti Kırkağaç 8. Olağan İlçe Kongresinde, ilçe başkanlığına Hakkı Uyar seçildi.
Kongre, Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Tek liste ile gidilen kongrede Hakkı Uyar, kullanılan 68 oyun tamamını alarak ilçe başkanı oldu.
Kongreye AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Tıpırtın - Politika