AK Parti'de 3 yeni ilçe başkanı görevi devraldı

Güncelleme:
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Bünyan, Yeşilhisar ve Pınarbaşı ilçelerinde göreve başlayan yeni ilçe başkanlarına başarı dileklerinde bulundu ve birlik vurgusu yaptı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Bünyan, Yeşilhisar ve Pınarbaşı ilçesinde göreve başlayan yeni başkanlara başarılar diledi.

Başkan Okandan yaptığı açıklamada, "Yeşilhisar İlçe Başkanlığı'na Mehmet Avşar, Bünyan İlçe Başkanlığı'na Faruk Gümüş, Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'na da İbrahim Ülker atanmıştır. Görevlerine başlayan ilçe başkanlarımıza başarılar diliyor, bu kutlu görevin ilçelerimiz ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

