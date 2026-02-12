Haberler

AK Parti Pamukkale Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

AK Parti Pamukkale Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Pamukkale Kadın Kolları, sosyal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek vermek için bir araya geldi. Kadınlar, yöresel kıyafetleriyle Akgün'e olan desteklerini ifade etti.

Ak Parti Pamukkale Kadın Kolları üyeleri, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için buluştu.

Partilerinin Pamukkale İlçe Başkanlığında bir araya gelen kadınlar, giydikleri yöresel kıyafetlerle Akgün'e destekte bulundu.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Bilgin, yaptığı açıklamada, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in yanında olduklarını belirtti.

Anadolu kadınının cesaretini, emeğini ve dik duruşunu temsil eden Güneş'e yönelik yapılan saygısızlığı asla kabul etmediklerini vurgulayan Bilgin, "Kadın emeğini küçümseyen, hizmeti gölgelemeye çalışan hiçbir anlayışa geçit vermeyiz. Bizler güçlü kadının güçlü toplum olduğuna inanıyoruz. Başkanımızla gurur duyuyor, kendisine yapılan haksızlığı kınıyor ve her daim yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Enes Batur gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan fenomen ülkeye iner inmez gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için 'Bu kadar para eder mi?' demiş

Ali Koç'un Arda için ne dediğini tahmin edemezsiniz