AK Parti Pamukkale Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

Ak Parti Pamukkale Kadın Kolları üyeleri, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için buluştu.

Partilerinin Pamukkale İlçe Başkanlığında bir araya gelen kadınlar, giydikleri yöresel kıyafetlerle Akgün'e destekte bulundu.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Bilgin, yaptığı açıklamada, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in yanında olduklarını belirtti.

Anadolu kadınının cesaretini, emeğini ve dik duruşunu temsil eden Güneş'e yönelik yapılan saygısızlığı asla kabul etmediklerini vurgulayan Bilgin, "Kadın emeğini küçümseyen, hizmeti gölgelemeye çalışan hiçbir anlayışa geçit vermeyiz. Bizler güçlü kadının güçlü toplum olduğuna inanıyoruz. Başkanımızla gurur duyuyor, kendisine yapılan haksızlığı kınıyor ve her daim yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.