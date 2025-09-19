AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, gazilerle bir araya geldi

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gazilerle bir araya geldi.

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Gaziler Günü dolayısıyla gazileri AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen özel bir programda ağırladı. Gazilerle birebir görüşerek 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen sürece dair değerlendirmelerde bulunan Ercan, "Bugün ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ikliminin tesis edilmesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla mümkün olmuştur. Bizler, bu fedakarlığın değerini biliyor ve terörün kökünü kazımakta kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu gazilere ileten Ercan, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, milletimizin birliğine ve kardeşliğine kast eden hiçbir odak başarıya ulaşamayacak. Biz, şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin onurlu mücadelesiyle Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziler programda söz alarak görüş ve düşüncelerini paylaşırken, sunulan desteklerin yanı sıra taleplerini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu bir gazi tarafından okundu.

Başkan Tuğba Işık Ercan, "Kahraman gazilerimiz, milletimizin ortak değeridir. Onların fedakarlıkları, geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmamız için en büyük ilham kaynağımız" ifadelerini kullandı. - ANKARA