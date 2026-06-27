İzmir'de AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisine yeni katılan 370 üyeye rozetlerini taktı.

Daha önce İYİ Parti'de ilçe başkanlıkları yapan Coşkun Tatar ve Cemil Yücesoy ile birlikte 370 kişinin AK Parti'ye katılımı dolayısıyla Konak İlçe Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, törende yaptığı konuşmada, partisine yeni üyelerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir gazetecinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa etmesine ilişkin sorusuna Saygılı, şunları kaydetti:

"İstifaların bizimle bir alakası yok. Kendi iç siyasetlerinin getirmiş olduğu toksik durumlar. Dolayısıyla onun istifa etmiş olması bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz İzmir'de belediyecilik hizmetlerini istiyoruz. Ne yazık ki çöp, çamur, çukur diye İzmir'deki sıkıntıları anlatırken şu anda irtikap, rüşvet ve hırsızlık gibi konuların konuşulduğu İzmir haline geldik. Gitgide çoğalıyor, Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah yerel seçimlerde de bu sıkıntıyı Cumhur İttifakı olarak kökünden çözeceğiz."

Yeni üyelere rozetleri takıldı

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da partilerinin milletle kurduğu güçlü gönül bağının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, "Bugün bunun en güzel örneklerinden birini Konak'ta yaşıyoruz. Uzun yıllar Konak'ta İYİ Parti ilçe başkanlığı görevini yürüten Coşkun Tatar ve Cemil Yücesoy, 300 kişilik kıymetli ekibiyle birlikte AK Parti ailemize katılmıştır." dedi.

Başdaş, başka partilerden istifa eden 70 kişinin de bugün AK Parti'ye üye olduğunu ifade etti.

Coşkun Tatar ise yaptıkları istişareler sonucu 300 üyeyle AK Parti'ye katıldıklarını ifade ederek, bunun devamının geleceğini söyledi.

Cemil Yücesoy da siyaseti hiçbir zaman kişisel bir hedef olarak görmediğini, AK Parti saflarında Türkiye'nin hedeflerine katkı sunmak istediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, yeni üyelere rozetlerini takarak, hayırlı olsun temennisinde bulundu.