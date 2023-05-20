Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Savcı Sayan Kalp Krizi Geçirdi

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Savcı Sayan Kalp Krizi Geçirdi

Politika Haberleri

AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Sayan, bir süre hastanede dinlenecek.

AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Kuşadası'ndan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sayan'ın durumunun iyi olduğu yapılan anjiyo nedeniyle biraz hastanede biraz dinleneceği öğrenildi.

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen ve 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek İzmir 1. Bölge 6. Sıra milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla seçim bölgesi ve çevresinde çalışma yaptığı öğrenildi.

Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabını yöneten Basın Ofisi tarafından yapılan paylaşımda "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Savcı Sayan İzmir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title