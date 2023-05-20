AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Savcı Sayan Kalp Krizi Geçirdi

AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Sayan, bir süre hastanede dinlenecek.

AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Kuşadası'ndan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sayan'ın durumunun iyi olduğu yapılan anjiyo nedeniyle biraz hastanede biraz dinleneceği öğrenildi.

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen ve 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek İzmir 1. Bölge 6. Sıra milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla seçim bölgesi ve çevresinde çalışma yaptığı öğrenildi.

Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabını yöneten Basın Ofisi tarafından yapılan paylaşımda "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023