Ak Parti İstanbul'un milletvekili adayı Süslü'yü duygulandıran hediye

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, Başakşehir'de kadınlarla bir araya geldi. Toplantı öncesinde Süslü'ye hediye edilen üstünde Alvarlı Efe Hz.'ye ait yazılı şiirin bulunduğu tablo nedeniyle duygusal anlar yaşandı.

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayları 14 Mayıs Seçimine 10 gün kala saha çalışmalarını devam ettiriyor. AK Parti 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, çalışmalarına Başakşehir Kayaşehir'de devam etti. Süslü, bir sitede kadınlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Süslü, burada kadınları tek tek selamladı. Program öncesinde milletvekili adayı Süslü'ye Alvarlı Efe Hz.'ye ait şiirin yazılı olduğu bir tablo hediye edilirken duygusal anlar yaşadı.

Toplantı sırasında kadınlara hitaben bir konuşma yapan Yıldız Konal Süslü, kadınlara programa katılım sağladıkları için teşekkür ettiğini ifade ederek, "Bugün benim için burada olan herkese ben minnettarım. Gönüllerinde bana bu kadar değer verdikleri için. Gelin görün ki onlar şahitler derslere gelirken bazen Ankara'dan uçaktan iner koşar gelirdim, bazen dersten koşarak İstanbul İl Başkanlığına koşarak giderdim. 20 yıldır İstanbul sokaklarını arşınladım. Bazen adresi verince arkadaşlar soruyor yerleri nereden biliyorsunuz diye. İstanbul'un her sokağında ayak izim var. Çünkü vatan sevgisi imandandır. Biz 1998 yılında başörtüsü nedeniyle okuldan atılıncaya kadar çok şeyin farkında değildik. Ama bilemedik biz başkalarının hesabının ne kadar kirli olduğunu. Bir anda ne zaman ki ateş düştüğü yakar ya başörtüsü mücadelesi ile karşı karşıya kaldığımızda, nasıl yani aman Allah'ım dedik. Benim bir tercihimden inancımdan dolayı başlayan yolculuğum hamd olsun buralara geldi. O yolculuk hiç bitmedi" dedi.