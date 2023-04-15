AK Parti İstanbul milletvekili adayları sahada

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları saha çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde esnafları dolaşan adaylar güzel teveccüh ile karşılaşırken, sokakta vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını dinledi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları, 14 Mayıs seçimleri öncesinde çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Mutlu Bozoğlu, Silivri bölgesinde esnafı ziyaret etti. Çalışmalarına bu bölgede devam eden Bozoğlu, vatandaşlarla sokakta samimi bir şekilde görüşerek desteklerini talep etti. Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Azmi Ekinci, Tuzla'da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ekinci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle tek tek selamlaşarak üyelerle sohbet etti. Tuzla'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Milletvekili Adayı Ekinci'ye desteklerini ileterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Sahaya inen isimler arasında AK Parti 1. Bölge Milletvekili Adayı Ümmü Gülşen Öztürk de vardı. Öztürk, Sancaktepe Belediyesi bünyesinde olan ve kadınların ücretsiz şekilde bilgisayar, aşçılık, dikiş nakış, resim, muhasebe gibi konularda eğitim aldıkları Nene Hatun Sanat ve Meslek Edindirme Merkezi ile Mutlu Evler Merkezini ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

"Bu seçimin sonucunun da çok iyi çıkacağını bugünden öngörebiliyoruz"

Selimpaşa'da çalışmalarına devam eden Mutlu Bozoğlu, burada esnaf ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bu mahallenin içerisinde tanınıyor olmamızdan kaynaklı çok güzel bir hava var. Yine Silivri, Çatalca, Büyükçekmece gibi bu bölgenin içerisinde esnaf ziyareti, ev ziyareti ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri yapıyoruz. Bundan öncesinde yapılan siyasi çalışmalarda gördüğümüz ve edindiğimiz tecrübe doğrultusunda bu seçimin sonucunun da çok iyi çıkacağını bugünden öngörebiliyoruz" dedi. - İSTANBUL