AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den CHP Lideri Özel'e Sert Yanıt

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa Belediye Başkanı'na yönelik iddialarını reddetti ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün dile getirdiği iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyon öncesinde Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun bir MHP İl Başkan Yardımcısı ve bir AK Parti İl Başkan Yardımcısı tarafından aranarak 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' şeklinde teklifte bulunulduğunu iddia etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Özel'in iddialarına yanıt verdi. Özdemir paylaşımında, "CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için, '32 saatlik video kaydı var' diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
