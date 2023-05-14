AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe oyunu Başakşehir'de kullandı

Adalet ve Kalkınma Partisi '(AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, oyunu Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, oyunu Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Kabaktepe okula ailesi, İstanbul Milletvekili Adayı Halime Gökçe ve parti üyeleriyle birlikte geldi. Kabaktepe, oy kullanmaya gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kabaktepe, oy kullanmak için okula gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Togg otomobiline binerek kısa bir gezinti de yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kabaktepe, "Memleketimiz için, Türkiye'miz için hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nın seçimindeyiz. İstanbul'da sabah 06.00'dan itibaren hareketlilik başladı. Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Ben de Başakşehir'de oyumu kullandım. En temel hakkımızı, görevimizi yerine getirdik. Gayet güzel bir seçim ortamı var. İnşallah saat 17.00'den sonraki sayım süreçlerini de bu şekilde tamamlayacağız" dedi. - İSTANBUL