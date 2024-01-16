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AK Parti Isparta İl Başkanlığına Furkan Cem Er atandı

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AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin'in istifası üzerine boşalan il başkanlığına Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er atandı. Er, yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görev yapmanın gururunu ve onurunu taşıyacağını belirtti.

AK Parti Isparta İl Başkanlığına Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er atandı.

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin'in istifası üzerine boşalan il başkanlığına Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er atandı. Er yaptığı basın açıklamasında " Ödevimiz hakikati bilmek, yaşamak, topluma ve insanlığa fayda sağlamaktır. Bu işi en etkili ve en iyi yapmanın yolu, bir toplumda siyasi organizasyondur. Bu düstur ile 2012 yılında Ak Parti gençlik kollarında başladığım siyasi mücadelemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile partimizin il başkanlığı görevi tarafıma verilmiştir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ak Parti Isparta İl Başkanı olarak görev yapacak olmanın gururu ve onurunu da ömrümün sonuna kadar taşıyacağım " dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Serkan Keskin Isparta Politika Haberler

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