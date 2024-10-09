AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Kongre Sürecini Değerlendirdi

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisin ilçe başkanları ile bir araya gelerek yakın zamanda gerçekleşecek olan kongre hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberinde partisin ilçe başkanları ile bir araya gelerek yakın zamanda gerçekleşecek olan kongre hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, kongre sürecinin önemi vurgulanarak, partinin Bilecik'te ki çalışmaları ve hedefleri masaya yatırıldı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ak Parti'nin yerelde ve genelde güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "İnşallah davasına aşkı hiç bitmeyen bir liderin teşkilatına yakışır bir kongre süreci yaşayacağız" dedi. - BİLECİK