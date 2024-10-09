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AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Kongre Sürecini Değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Kongre Sürecini Değerlendirdi
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AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek yaklaşan kongre hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve partinin Bilecik'teki hedeflerini paylaştı.

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisin ilçe başkanları ile bir araya gelerek yakın zamanda gerçekleşecek olan kongre hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberinde partisin ilçe başkanları ile bir araya gelerek yakın zamanda gerçekleşecek olan kongre hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, kongre sürecinin önemi vurgulanarak, partinin Bilecik'te ki çalışmaları ve hedefleri masaya yatırıldı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ak Parti'nin yerelde ve genelde güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "İnşallah davasına aşkı hiç bitmeyen bir liderin teşkilatına yakışır bir kongre süreci yaşayacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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