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AK Parti İl Başkanı Erdem, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Erdem, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi
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AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda Erdem, şehit ve gazilerin anneleriyle bir araya geldi.

Erdem programda annelerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, hükümetin annelerin gözyaşlarının dinmesi ve aynı acıların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Annelerin gönlü refaha ulaşsın diye çalıştıklarını kaydeden Erdem, "Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Politika
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