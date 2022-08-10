AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan Kılıçdaroğlu'na "seçmen bilgileri" tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." sözüne ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri bir skandal. Söyledikleri doğruysa bu bir suç." dedi.

Tunç, AA muhabirine, Kılıçdaroğlu'nun, "Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) elinde yok. Her bir seçmeni biliyoruz." açıklamasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini "skandal" olarak niteleyen Tunç, CHP Genel Başkanı'nın bu sözleriyle "Biz kişileri fişliyoruz. Vatandaşların adres bilgilerine varıncaya kadar bütün bilgileri bir yerlerden toparlıyoruz." itirafında bulunduğunu söyledi. Bu sözlerin, ana muhalefet partisi genel başkanına yakışan bir tutum olmadığını dile getiren Tunç, "Söyledikleri doğruysa bu bir suç. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek, Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezasını gerektiren bir suç." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu verileri kimden aldığını açıklaması gerektiğini belirten Tunç, "Bu cümle neyin nesi, ne yapıyorsunuz, bu bilgileri hangi amaçla kullanacaksınız? Tüm bunlar cevaplandırılması gereken hususlar yani Sayın Kılıçdaroğlu, bir ceza soruşturmasının konusu olan bir itirafta bulunuyor." dedi.

Tunç, Kılıçdaroğlu'nun, talihsiz açıklamalarda bulunduğunu, gündemi de boş yere işgal ettiğini söyleyerek "Tabii ki soruşturulması gereken bir husus varsa elbette bunun da araştırılması, soruşturulması lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce de "yabancıların seçmen kaydedildiği", "Suriyelilerin vatandaşlığa geçirildiği" yönünde iddialarda bulunduğunu hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız rakamları verince bu ifadelerinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Bu kez verdiği röportajda, 'Biz öyle olmadığını gördük. Endişe edecek bir durum yok ama herkesin kaydı bizim elimizde. Dolayısıyla bundan sonra vatandaş olur, seçmen olurlarsa bilginiz olsun, biz bu bilgileri önceden elde ettik.' diyor. Kişisel veriler Anayasa'mızda da Türk Ceza Kanunu'nda da koruma altında. Siz vatandaşın ya da Türkiye'de yaşayan yabancıların kişisel verilerini, adreslerine varıncaya kadar her türlü bilgisini bir yerde depoluyorsanız bu hukuka aykırı. Dolayısıyla bu hangi amaçla söylenebilir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her gün amaçsız söylediği ifadeler de var. Bir tehdit amacıyla söylüyorsa, 'Bakın, biz herkesin bilgilerini topluyoruz. Yeri gelince de kullanırız.' diye tehdit ediyorsa bu da ayrı bir sorun, sıkıntı. Dolayısıyla ana muhalefet liderinin bu konularda sorumsuzca beyanda bulunması Türkiye açısından bir talihsizlik."