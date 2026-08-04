Haberler

AK Parti'den çerçeve yasa açıklaması: Yarın teklifi veriyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yarın kapalı grup toplantısı yapacaklarını ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'ni ilerleyen saatlerde TBMM'ye sunacaklarını, ardından basın toplantısıyla çerçeveyi açıklayacaklarını duyurdu.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yarın kapalı grubumuzu toplayacağız. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde vereceğiz. Basın toplantısıyla teklifimizin çerçevesini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Ak Parti Grup Başkanı Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamından çıkışında gazetecilerin "çerçeve yasa" adıyla bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'ne ilişkin sorularını cevapladı. Güler, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da teklifi imzaladığını hatırlatarak, "Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel beyler İYİ Parti, CHP, Yeni ve Yeni Yol partilerini ziyaret ettiler. Kanunumuzun çerçevesini, başlıklarını tabi -henüz metin şu anda oluşmuş değil. Son şekli veriliyor.- Başlıklarda, ana unsurları ne olduğunu ilgili parti gruplarına bilgilendirdiler. Dün DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile gerekli istişareleri yapmıştık. Bugün Meclis Başkanımızla Devlet Bahçeli bey imzalarını attılar. Yine Başkanvekilimiz Efkan Ala ve grubumuz imzalarını atacaklar. Diğer partilerinde destek verebilecekleri noktasında taleplerimizi ilettik. Son durumu bekliyoruz. Yarın kapalı grubumuzu toplayacağız. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde vereceğiz. Basın toplantısıyla teklifimizin çerçevesini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Ak Parti Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamından birlikte ayrıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch'ten Kadıköy atmosferi için dikkat çeken sözler

Kadıköy için neler dedi neler
Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti

Uçaktan ölüme uçtu! Dehşet anları kamerada
Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı

Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı

Numan Kurtulmuş da imzayı attı
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler

5 gol atıp şov yaptıkları maçın ardından takımına çıkıştı
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?