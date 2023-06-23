AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, World Expo 2030 Busan Komitesi Başkanı Jae Hoi ile görüştü. Güler, işbirliğinin artırılması için ortak üniversite kurulması ve hava yolu seferlerinin artırılması talebinde bulundu.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, World Expo 2030 Busan Komitesi Başkanı Jae Hoi ile görüştü

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, World Expo 2030 Busan Komitesi Başkanı Jae Hoi ile görüştü.

AK Parti Grup Başkanı Güler, 'World Expo 2030 Busan' için kurulan Özel Komite Başkanı Park Jae Hoi ve beraberindeki heyet ile TBMM'de bir araya geldi. Güler, iki ülke arasındaki dostluğun önemine vurgu yaparak, işbirliğinin artırılması için ortak üniversite kurulması ve hava yolu seferlerinin artırılması talebinde bulundu. Güler, "İki ülke arasında birçok alanda işbirliği var. Türkiye'nin büyük üstyapı yatırımları olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli bunun en önemli göstergeleri" ifadelerini kullandı.

Güler, Türkiye-Güney Kore Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı olduğunu hatırlatarak, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik ve Güney Kore Parlamentosu üyeleri ile sürdürdükleri yakın işbirliğinin devam etmesini istedi.

Jae-Hoi ise "EXPO 2030 ev sahipliği" için gittikleri Paris'ten yeni geldiklerini söyleyerek, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'e gittiklerini, ardından da Kore Parkı'nı ziyaret ederek Kore gazileri ile bir araya geldiklerini ifade etti. Jae Hoi World Expo 2030 Busan için destek istedi.