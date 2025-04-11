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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP'ye Gençler Üzerinden Eleştiri

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin yolsuzlukları örtmek için gençleri kullanmaya çalıştığını iddia ederek, bu kirli oyunun gençler üzerinde tutmayacağını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Kurmaya çalıştıkları kirli oyun elbette gençlerimizin üzerinde tutmayacak. CHP gençleri önemsiyor ise para kulelerini gizlemek için gençleri paravan olarak illegaliteye davet etmeye bir son vermelidir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki yolsuzlukların ve hırsızlıkların üstünü örtmek için kullanmaya ve kışkırtmaya çalıştığı gençler hakkında tahliye kararı verildi. Bağımsız Türk yargımız bu kararın yegane sahibidir. Yargımıza sürekli seviyesizce saldıran ve tarihi boyunca gençlere düşman kesilen CHP, ortaya çıkan hırsızlığı kapatmak uğruna gençlerin hayatlarını karartmayı göze almış olsa da kurmaya çalıştıkları kirli oyun elbette gençlerimizin üzerinde tutmayacak. CHP gençleri önemsiyor ise para kulelerini gizlemek için gençleri paravan olarak illegaliteye davet etmeye bir son vermelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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