AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Senin hırsızlarla kurduğun dostluk kadar, Cumhurbaşkanı'mız aziz milletimizle gönül bağı kurmuştur." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İnan, şunları kaydetti:

"Senin hırsızlarla kurduğun dostluk kadar, Cumhurbaşkanı'mız aziz milletimizle gönül bağı kurmuştur. Senin partinin darbe sevdası kadar, Cumhurbaşkanı'mızın püskürttüğü darbe vardır. Siyasi hayatın boyunca, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yolun tozuna bile karışamayacaksın. Çünkü sen figüransın."