Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Milli iradeye sahip çıkanlar ile 367 garabetinden ve e-muhtıradan medet umanlar arasındaki o büyük farkı asla unutmuyoruz"

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Milli iradeye sahip çıkanlar ile 367 garabetinden ve e-muhtıradan medet umanlar arasındaki o büyük farkı asla unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, takvimler 27 Nisan 2007'yi gösterdiğinde Türkiye demokrasi tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

Siyasi tarihte ilk kez bir muhtıranın cevapsız kalmadığını, AK Parti iktidarının vesayet odaklarına boyun eğmeyerek milletin iradesine ve sivil siyasetin onuruna güçlü bir şekilde sahip çıktığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Bu süreç, kimin demokrasiden kimin vesayetten yana olduğunu gösteren en net sınavdı. AK Parti sivil iradeyi koruyup muhtırayı sahibine iade ederken; CHP 'Genelkurmay'ın tespitlerinin altına imzamızı atarız' diyerek vesayetin sözcülüğüne soyunmuştu. Milli iradeye sahip çıkanlar ile 367 garabetinden ve e-muhtıradan medet umanlar arasındaki o büyük farkı asla unutmuyoruz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

