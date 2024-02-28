AK Parti Genel Merkezi, İncirliova, Sultanhisar, Söke ve Germencik İlçe Başkanlıklarına atama yaptı

Ak Parti Genel Merkezi, görevinden istifa eden İncirliova, Sultanhisar, Söke ve Germencik İlçe Başkanlıklarına atama yaptı.

Ak Parti Genel Merkezi tarafından dört ilçe başkanlığına atama gerçekleştirildi. AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na Mehmet Yüzbaşıoğlu asaleten, Sultanhisar İlçe Başkanlığı'na Ensar Selçuk, Söke İlçe Başkanlığı'na Süleyman Yılmaz ve Germencik İlçe Başkanlığı'na Yılmaz Cınk ta vekaleten atandığı bildirildi. - AYDIN