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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın annesi vefat etti

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın annesi vefat etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım, bugün vefat etti.

Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Politika

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