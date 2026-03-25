AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Sayın Özel, asıl içinize sindiremediğiniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel diplomaside ortaya koyduğu üstün liderliktir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, şunları kaydetti:

"Sayın Özel, asıl içinize sindiremediğiniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel diplomaside ortaya koyduğu üstün liderliktir. Şunu da bilmelisiniz ki, etrafımız adeta bir yangın yeriyken ülkemizi fırtınaların ortasında güvenli bir liman haline getirme çabası, milletimizin tam desteğini ve yüksek takdirini kazanmıştır. Silivri vesayetine karşı durumunuzu kurtarmak için sürekli Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmayın."