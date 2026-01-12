Efkan Ala'dan Erdoğan'a Destek: 'Demokratik Meşruiyet Tartışması Trajikomik'
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratik meşruiyetine dair eleştirilerin trajikomik olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt veren Ala, Erdoğan'ın Türkiye'de millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu ve bu tür tartışmaların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.
Ala, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Silivri'den habersiz siyasi espri bile yapamayanların halkın yarısından fazlasının oyunu almış Devlet Başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur. Her yurt dışına çıktıklarında diplomatik mahcubiyetle yurda dönenlerin, uluslararası ilişkilerde liderler diplomasisinin en etkili ismi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na laf etmelerinin milletimiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur."