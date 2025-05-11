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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Tüm anneler, her türlü endişeden uzak, çocuklarını güvenle bağrına basacakları bir ülkede, barışın ve huzurun hüküm sürdüğü bir dünyada yaşasınlar.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Tüm anneler, her türlü endişeden uzak, çocuklarını güvenle bağrına basacakları bir ülkede, barışın ve huzurun hüküm sürdüğü bir dünyada yaşasınlar." ifadelerini kullandı.

Ala, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüreği her daim sevgiyle çarpan, emeğiyle hayatı var eden tüm anneleri özel günlerinde selamladı.

Annelerin insanlığın en kadim ve hikmet dolu değerlerini taşıyan, hayatın gerçek öğretmenleri olduğunu vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Evlatlarını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimize ve kahraman gazilerimizin fedakar annelerine gönülden saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Onların vakar dolu duruşları milletimizin ortak vicdanında ebediyen yaşayacaktır.

Yine bu vesileyle savaş, zulüm ve yıkım altında evlatlarını korumaya çalışan, direnişiyle tüm dünyaya insanlığın onurunu hatırlatan mazlum coğrafyalardaki tüm annelere kalpten selam ve hürmetlerimi gönderiyorum. Onların gösterdiği sabır, insanlık hafızasına kazınan bir umut çağrısıdır. Temennim odur ki tüm anneler, her türlü endişeden uzak, çocuklarını güvenle bağrına basacakları bir ülkede, barışın ve huzurun hüküm sürdüğü bir dünyada yaşasınlar."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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