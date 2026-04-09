AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Ayan'a tebrik

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevine getirilen Nilhan Ayan'ı tebrik etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle partimizin Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevine atanan Sayın Nilhan Ayan'a yeni görevinde başarılar diliyor, görevi devreden Sayın Sevilay Tuncer'e bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar için teşekkür ediyorum."