AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan "Dünya İnsan Hakları Günü"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "10 Aralık, insan hakları ihlallerinin yeniden hatırlandığı bir gün değil, insan haysiyetinin en yüksek değer kabul edildiği, hakların korunmasının tartışma değil garanti altında olduğu, adaletin evrensel ölçekte tesis edildiği bir dünya idealinin hatırlatıcısı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Dünya İnsan Hakları Günü'nü idrak ederken başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar, kitlesel ölümler, zorla yerinden edilmeler ve insan onurunun sistematik biçimde hedef alınmasının, insanlığın en ağır sınavlarından geçmesine rağmen bu sınavı layıkıyla veremediğinin acı bir göstergesi olduğunu ifade eden Sırakaya, Avrupa'da yükselen aşırı sağ akımlar, İslam karşıtlığı, nefret suçları ve ayrımcılığın kurumsallaşma eğiliminin, insan haklarının evrenselliğinin sorgulandığı ve çifte standardın derinleştiği bir dönemi işaret ettiğini vurguladı.

Sırakaya, "Oysa 10 Aralık, insan hakları ihlallerinin yeniden hatırlandığı bir gün değil, insan haysiyetinin en yüksek değer kabul edildiği, hakların korunmasının tartışma değil garanti altında olduğu, adaletin evrensel ölçekte tesis edildiği bir dünya idealinin hatırlatıcısı olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

İnsan hakkının, diplomatik kavramlardan, siyasi metinlerden veya sistemsel deklarasyonlardan önce, yaratılmış olmanın verdiği varoluşsal değerden kaynaklanan fıtri ve ilahi bir hak olduğunu vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"İnancımız gereği her insan, 'eşref-i mahlukat'tır; saygıyı, merhameti ve adaleti hak eder. Bu bilinçle, Türkiye ve AK Parti olarak, 'Daha adil bir dünya mümkün' sözünü bir slogan değil, küresel sistemin yeniden inşası için zorunlu bir çağrı olarak görüyor, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, barış, adalet, insan onuru ve evrensel hakların korunması için kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hak ihlalinin olduğu yerde barış, adaletin olmadığı yerde insanlık olmaz. ve insanı yaşatmadan insanlığı yaşatmak mümkün değildir."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
