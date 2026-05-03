Büyükgümüş Bursa'da ziyaretler yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Bursa'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Büyükgümüş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve beraberindeki partililerle Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı ziyaret etti.
Ahmet Büyükgümüş daha sonra Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'le bir araya geldi.
Buradaki ziyarette AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de yer aldı.
Kaynak: AA / Burcu İnanır