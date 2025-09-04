Faruk Acar, Şanlıurfa'da Gençler ve Kadın Sivil Toplum Temsilcileriyle Buluştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Şanlıurfa'da gençlerle ve kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği kentte, Eyyübiye Millet Bahçesi'nde AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleriyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere büyük önem verdiğini belirten Acar, gençlerden sosyal medyayı daha aktif kullanmalarını istedi.

Acar, partiye en fazla üye kazandıran teşkilat üyelerine teşekkür plaketi verdi.

Daha sonra Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen Acar, burada balıklara yem attı, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Acar, kent esnafını da ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Bir otelde kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Faruk Acar, partisinin politikalarına ilişkin detaylı bilgi verdi.

Temaslarında Acar'a AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı ve AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi de eşlik etti.