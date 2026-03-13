AK Parti genel başkan yardımcılarından, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı

Ak Parti genel başkan yardımcıları, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih ve medeniyet birikimimizin mümtaz isimlerinden, engin bilgi birikimi ve medeniyet perspektifiyle milletimizin tarih şuuruna büyük katkılar sağlayan kıymetli tarihçimiz İlber Ortaylı Hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hayatını ilme, kültüre ve tarihimize adayan kıymetli hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İlber Ortaylı'nın geride bıraktığı eserler ve yetiştirdiği nesillerle daima hayırla yad edileceğini kaydeden Yazıcı, "Mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise paylaşımda, Türkiye'nin mümtaz tarihçilerinden, her sohbetiyle ufuklar açan Prof. Dr. Ortaylı'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ortaylı'nın ilmi, üslubu ve duruşuyla bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli şahsiyetlerden biri olduğunu aktaran Acar, "Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman da, "Bugün büyük bir insanı, kıymetli bir tarihçiyi ve her zaman ufkumuzu açan bir Hocamızı kaybettik." paylaşımında bulundu.

Hüseyin Yayman şunları kaydetti:

"İlber Ortaylı sadece bir tarihçi değil, bu millete tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten değerli bir hocaydı. Onu dinlerken tarih kitaplardan çıkıp hayatın içine girerdik. Geride bıraktığı bilgi, yetiştirdiği öğrenciler ve açtığı ufuklar her zaman hatırlanacak. Ne söylesek boş. Dünya fani… Onu ilk tanıdığımda okumaya, tarihe ve Türkiye sorunlarını anlamaya meraklı bir gençtim. Her zaman çok değerli tavsiyeleri oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türk tarihçiliğinin en müstesna isimlerinden, ilmi birikimi ve güçlü anlatımıyla geniş kitlelere tarih şuuru kazandıran Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Büyükgümüş, ömrünü ilme, araştırmaya ve tarih bilincinin nesillere aktarılmasına adayan Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim dünyasına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden, tarih şuurunun toplumda kökleşmesi için ömrünü ilme ve irfana vakfeden İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Ortaylı'nın yalnızca akademiye değil, özellikle genç nesillere tarihi sevdiren, geçmişle bağ kurmanın bir milletin geleceğini inşa etmedeki önemini anlatan "kıymetli bir münevver" olduğunu ifade eden Sırakaya, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise Türkiye'nin değerli tarihçilerinden, kıymetli ilim insanı ve yazar Prof. Dr. Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu paylaşımında, ömrünü bilime, Türk tarihine ve kültürüne adamış olan Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Engin bilgisi, kendine has üslubu ve tarihimize tuttuğu ışıkla hafızalarımızda her zaman müstesna bir yere sahip olacaktır. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri de "İlmi birikimi, tarihimize kazandırdığı eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle daima saygıyla anılacak olan Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer paylaşımında, Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hocamız, tarihi sevdiren, merak etmeyi, düşünmeyi teşvik eden, ufuk açan mümtaz bir bilim insanıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Tuncer, ilme hizmeti ve eserleriyle daima yaşayacak olan Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin en güçlü seslerinden birini kaybettik. İlber Ortaylı bilgisiyle, zarafetiyle ve nesillere tarih sevgisi aşılayan üslubuyla hafızalarımızda yaşayacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."