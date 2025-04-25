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AK Parti Gençlik Kolları Bilecik'te Ziyaret Gerçekleştirdi

AK Parti Gençlik Kolları Bilecik'te Ziyaret Gerçekleştirdi
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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer, Bilecik'te gençlerin enerjisi ve vizyonuna inançlarını vurgulayarak destekleyeceklerini ifade etti.

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer, MKYK Üyeleri Serkan Aksu ve Ömer Faruk Demirel, Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığı binasında bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz de hazır bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, gençlerin enerjisine ve vizyonuna olan inançlarını vurgulayarak, "Gençlerin enerjisine ve vizyonuna olan inancımızla, her zaman onların yanında olmaya, desteklemeye ve birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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