AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı Toplantısı Gerçekleşti
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AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı, esnaf ve sanatkârlar için düzenlenen toplantıda, belediye hizmetlerini eleştiren İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ı vaatlerini yerine getirmemekle suçladı. Toplantıya katılan AK Parti İzmir milletvekilleri, ilçedeki imar problemleri ve eksik hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ak Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Ali Çelebi ve Şebnem Bursalı da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın seçim dönemindeki vaatlerini gerçekleştirmediğini savunarak tepki gösterdi.

Belediyenin hizmetlerini eleştiren Yaşadı, şunları kaydetti:

"Yollar çukur içinde, ilaçlama yetersiz her yer böcek kaynıyor. Abdullah Arda Meydanı'nda başlatılan düzenleme çalışması ise 3 yılı geçti, hala bitmiş değil. İlçenin tam merkezindeki bu alan, Gaziemir'in kalbi adeta kaderine terk edildi. Sarnıç ve Pirenlik bölgelerinde ise milletvekillerimizin yoğun çabasıyla önemli bir yol aldık. Ancak hala belediyenin el atmadığı, çözüm üretmediği kronik imar problemleri var. İlçemizin en güzel yerlerinden olan Tansaş arsasını bile değerlendiremediler. Yok pahasına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne peşkeş çekiliyor."

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Politika
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