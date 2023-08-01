AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, URAYSİM Projesi'ni eleştirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in URAYSİM Projesi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Reyhan, projenin tarım arazilerini işgal ettiği iddiasının yanlış olduğunu belirtti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Reyhan, yaptığı açıklamada, Büyükerşen ve CHP Eskişehir İl Başkanlığının URAYSİM Projesi'nin Alpu Ovası'nda verimli tarım arazilerini işgal ettiğine dair yanlış bir algı oluşturarak, mahkemece verilen iptal kararını sevinç nidaları içinde paylaştığını belirtti.

Alpu Ovası'nın 4,5 milyon metrekare olduğunu ve projenin ovada yüzde 1'lik bir alanı bile kapsamadığını aktaran Reyhan, şunları kaydetti:

"URAYSİM Projesi'nin yapılması için tüm Alpu Ovası istimlak edilecek gibi yanlış bir algı bile isteye oluşturuldu. Alpu yolunda tarım arazisi olduğu söylenen alanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 2 beton santrali, imar inşaat alanı, makine ikmal alanı, ulaşım hizmetleri alanı, ESKİ'ye ait arıtma tesisleri, Odunpazarı Belediyesi'ne ait araç park alanı hayvan barınağı var. Bu alanlar tarım arazisi değil miydi? Belediye Başkanı'nın kendi kaçak villasının olduğu arazi tarım arazisi değil miydi? Çevresi ile birlikte imara açtılar. URAYSİM Projesi tüm Alpu Ovası'nı kapsıyormuş gibi algı oluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Alpu Ovası'ndaki tarım arazilerini kurtardık. Oralar birinci sınıf tarım arazileri' diyor. Kaçak villasını yaptığı alan kaçıncı sınıf tarım arazisi idi? Şehirde imara açtığı alanlar kaçıncı sınıf tarım arazisi idi? Alpu Ovası'nın yüzde 1'lik bölümüne bile tekabül etmeyen alan için tarım arazilerini kurtardık algısı yapan Belediye Başkanı'nın gerçek amacının URAYSİM Projesi'ni ve şehre kazandıracaklarını engellemek olduğu çok açık."