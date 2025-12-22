Seyitgazi'de yapılan çalışmalar değerlendirildi
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yılmaz ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Albayrak, Seyitgazi'deki çalışmaların değerlendirilmesinin ardından, sosyal medya hesabında birlik vurgusu yaptı.
Başkan Albayrak, Seytigazi'de yapılan çalışmaları ilçe teşkilatıyla birlikte değerlendirdi. Programın ardından Başkan Albayrak'ın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Seyitgazi'nin her sokağında, her gönlünde iz bırakmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve geleceğe olan inancımız daim olsun. AK Parti seninle Seyitgazi" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR
