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AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerine saldıranlar serbest bırakıldı

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerine saldıranlar serbest bırakıldı

Politika Haberleri

Erdek'te AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerine saldıran C.Ö. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Erdek'te dün meydana gelen olayda, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerinin seçim çalışmaları sırasında parti aracının yanına gelen bir grup, iddiaya göre araca ve sürücüsü A.K.'ye saldırdı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan C.Ö.(29) ile B.K.'nin,(28), yüksek sesle yayın yapmaması için uyardıkları seçim aracının sürücüsünün kendilerine saldırdığını belirtip, 'Bizde kendisinden şikayetçiyiz' dediği öğrenildi. İfadelerinin ardından savcılığa çıkartılan C.Ö. ile B.K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Basri Tuncay Ertan - Politika

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