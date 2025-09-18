AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım istifa etti

Haberler

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım, açıklamasında "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir" dedi.

