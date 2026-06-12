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AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Sarayköy'de buğday hasadı yaptı

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Sarayköy'de buğday hasadı yaptı
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sarayköy ilçesinde çiftçilerin buğday hasadına katıldı, ardından kıraathane ziyareti yaparak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sarayköy ilçesinde çiftçilerin buğday hasadına katıldı. Başkan Subaşıoğlu, hasat sonrası da kıraathane ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Talepleri ve önerileri dinledi.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, il genelinde saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ilçelerin hepsini sık sık ziyaret ederek, hemşerileriyle bir araya gelen Başkan Subaşıoğlu'nun bu kez durağı Sarayköy ilçesi oldu.

Ak Parti Sarayköy İlçe Başkanı Fatma Demirbakan Kurt ile birlikte traktörün direksiyonuna geçti, buğday hasadına katıldı. Hasat meydanındaki mesaisinin ardından Başkan Subaşıoğlu, ilçedeki kıraathanelerde vatandaşları ziyaret ederek, samimi bir ortamda hasbihal etti, talep ve önerileri tek tek not aldı.

"Çiftçilerimizin her daim yanındayız"

Hasat ve ziyaretlerin ardından konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, çiftçinin her daim yanında olduklarını vurguladı. Başkan Subaşıoğlu, "AK Parti Denizli İl Teşkilatı olarak ilçelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. İlçelerimizde hem teşkilatlarımızla hem de hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Bugün de Sarayköy ilçemizdeydik. Geçtiğimiz günlerde Honaz ilçemizde kiraz, Pamukkale ilçemizin Kocadere Mahallesi'nde de kayısı hasadına katılmıştık. Şimdi Sarayköy ilçemizde Buğday hasadına katıldık. AK Parti olarak emeğin yanındayız, çiftçimizin yanındayız. Hemşerilerimizin daima yanındayız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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