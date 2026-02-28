AK Parti'den videolu "28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" paylaşımı

Ak Parti tarafından, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırlandı.

Ak Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Baskının, ayrımcılığın, millete karşı efendilik taslamanın meşru sayıldığı günler artık geride kalmıştır." sözlerine yer verildi.

Öte yandan paylaşımda, "Milli iradenin darbeyle sınandığı 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız." ifadeleri de yer aldı.

Ak Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 28 Şubat döneminde uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin eylemler ve yaşanan süreç ile sonrasında AK Parti'nin kurulması ve iktidara gelmesiyle kadınların hayatında yaşanan dönüşüm aktarıldı.

Videoda yaşanan bu süreç, şu ifadelerle anlatıldı:

"Bu ülke, sandıkla yükselen iradenin darbelerle sınandığı günler gördü. ve takvimler 28 Şubat'ı gösterdiğinde, bu darbe zincirine yeni bir halka eklendi. Bu kez tankların gürültüsü yoktu belki ama yaşananlar, koca bir neslin hafızasına kazınacak derin izler bıraktı. Manşetlerle yön verilen bir gündem vardı. Kararlar sandıkta değil, milletin gözünden uzak masalarda alınıyordu. Tam da bu dönemde başka bir yol belirginleşti. Kararlılıkla büyüyen bir itiraz. Bu iradeyi susturmaya kalktılar, konuştu; durdurmaya kalktılar, koştu; boyun eğdirmeye kalktılar, dimdik durdu. Çünkü bu millet ezelden beri kendi yolunu kendi çizerek var oldu. Bu topraklarda son sözü her zaman millet söyler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu ülkede hiç kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyiz." sözleri de videoda yer aldı.