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AK Parti'den Seydikemer ilçesinde belediye başkanlığına seçilen Bayram Önder Akdenizli mazbatasını aldı

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Ak Parti'den Seydikemer ilçesinde belediye başkanlığına seçilen Bayram Önder Akdenizli, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Seydikemer ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen Akdenizli, Seydikemer İlçe Seçim Kurulu Başkanı Arif Zengin'den mazbatasını aldı.

Fethiye Adliyesi'nde düzenlenen törenin ardından açıklama yapan Akdenizli, Cumhur İttifakı'nın 20, CHP'nin de 5 meclis üyesinin Seydikemer Meclisi olarak mazbatalarını aldığını söyledi.

"Artık bundan sonra sen, ben, biz yok, Seydikemer var" diyen Akdenizli, "Seydikemer'imize hep birlikte neler katabiliriz, neler yapabiliriz bunun mücadelesini vereceğiz. Seydikemer'in Yörükleri bize inandığı gibi biz de bundan sonra ekibimizle, 25 kişilik meclis üyesi arkadaşlarımızla Seydikemer'imize hizmet etmek için çalışma arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. 65 bin 851 Seydikemer nüfusuna kayıtlı ve Seydikemer'de yaşayan vatandaşlarımızın belediye başkanıyız. Artık parti rozetimiz yok. Konuşma devri bitti, icraat devri başladı." ifadelerini kullandı.

Akdenizli'ye mazbata töreninde AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü ile partililer eşlik etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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