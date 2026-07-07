AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Özgür Özel'in korumalarına tepki

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in korumalarının kentte görev yapan basın mensuplarına yönelik tutumuna tepki göstererek, "Kürsülerde basın özgürlüğü naraları atıp, sahada alın teri döken emekçileri tartaklatan bu ikiyüzlü zihniyeti Eskişehirli hemşehrilerimizin vicdanına havale ediyorum" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir ziyareti sırasında korumaları ile yerel basın mensupları arasında yaşanan gerginliğe tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Albayrak, yaşanan olayları kınayarak basın emekçilerinin yanında olduklarını vurguladı.

"Kınıyor ve reddediyoruz"

Eskişehir'in huzur ortamına dikkat çeken Albayrak, "Eskişehir'imiz, hoşgörünün, sükunetin ve huzurun şehridir. Ancak ne yazık ki Özgür Özel'in şehrimize her gelişinde adeta bir alışkanlık haline gelen o çirkin manzaralara bugün bir yenisi daha eklenmiştir. Sadece görevini ifa etmeye, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan yerel basın emekçilerimize yönelik gerçekleştirilen hadsizliği en sert şekilde kınıyor ve reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi kaosunuzu Eskişehir'in sokaklarına taşımanıza müsaade etmeyeceğiz"

CHP içerisindeki siyasi gelişmelere de değinen Albayrak, şurları kaydetti:

"Buradan açıkça ifade etmek istiyorum: Kendi içinizdeki bitmek tükenmek bilmeyen 'koltuk kavganızın' ve siyasi buhranlarınızın faturasını bu şehrin insanına, masum basın mensuplarına kesemezsiniz. Kendi kaosunuzu ve parti içi hesaplaşmalarınızı Eskişehir'imizin huzur dolu sokaklarına taşımanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Kürsülerde basın özgürlüğü naraları atıp, sahada alın teri döken emekçileri tartaklatan bu ikiyüzlü zihniyeti Eskişehirli hemşehrilerimizin vicdanına havale ediyorum. Tüm basın emekçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı