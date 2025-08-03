AK Parti'den Mescid-i Aksa'ya Yapılan Saldırılara Tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakanlarla birlikte fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlıklarını lanetledi ve bu saldırıların tüm insanlık değerlerine bir tehdit olduğunu belirtti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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