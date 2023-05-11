AK Parti'den Kantarcı'ya 'Suyu hemen 1 TL yapın' çağrısı

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, Millet İttifakı'nın tek başına iktidar olması halinde içme suyunun tonunu 1 TL yapacağını açıklayan Çaycuma Belediye Başkanı'na çağrıda bulunarak dilekçe verdi.

Ak Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, Millet İttifakı'nın tek başına iktidar olması halinde içme suyunun tonunu 1 TL yapacağını açıklayan Çaycuma Belediye Başkanı'na çağrıda bulunarak dilekçe verdi.

Ak Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, açıklamasında Kantarcı'ya seçim öncesi geciktirmeden belediye meclisini toplayarak vaadi yerine getirme konusunda çağrıda bulundu. Yiğit, "Sosyal medya üzerinden Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın içme Suyunu 1 TL yapma vaadını, seçim sonrası değilde, seçim öncesi geciktirmeden hemen şimdi olağan Belediye meclisini toplayıp bu kararına destek vermek üzere AK Parti Çaycuma Belediye meclis üyelerimizin açık çağrısıdır. Belediyeye dilekçe verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK