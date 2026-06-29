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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki Açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera bölgelerine yönelik saldırılarını lanetleyerek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası olan Kuneytra ve Dera bölgelerine yönelik hain saldırılarını en güçlü şekilde lanetlediklerini bildirdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası olan Kuneytra ve Dera bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırılar, uluslararası hukuk normlarının alenen ayaklar altına alınmasıdır. İsrail'in bu vahşi eylemleri, bölge barışını dinamitleyen ve sivil halkı hedef alan bir savaş suçu niteliğindedir. Masum Suriye halkının can güvenliğini hiçe sayan bu işgalci saldırılar, bölgedeki krizi derinleştirmektedir. Özellikle Suriye'nin 2024 Aralık ayından itibaren göstermiş olduğu istikrar çabası ve toparlanma iradesini hedef alan bu saldırılar, bölgesel barışa ve güvenliğe karşı kasıtlı bir sabotajdır."

Sorumluluğunun bilincinde olan tüm uluslararası aktörleri, devletleri ve insan hakları örgütlerini göreve çağıran Ala,"Uluslararası toplum derhal harekete geçmeli, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı caydırıcı yaptırımlar uygulamalı ve Suriye'nin egemenliğini korumak için somut adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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