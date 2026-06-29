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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadı Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma güçlü adımlar çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırıları kınadı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar, yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar, bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHatice Berber:

Abi bu olay çok üzücü yani, çocuklarımız, gençlerimiz bu bölgede yaşayan insanların acısını görseler nasıl hissederlerdi diye düşünüyorum. Umarım uluslararası toplum gerçekten harekete geçer de bir şeyler değişir, çünkü böyle giderse geleceğin nesilleri daha kötü şeylerle karşılaşabilir. Bu barışsızlıkların bitmesi lazım artık, hiç kimse savaş istemez. Belki de daha güçlü tedbirler alınırsa durumun düzelmesi mümkün olabilir inşallah.

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