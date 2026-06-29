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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail'in, Suriye'yi hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma güçlü adımlar çağrısı yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı ve ihlallerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında İsrail'in bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Toptaş:

yani şu teknolojik silahları kullananlar hep saldırganmış meğer. eski zamanlarda böyle şeyler yoktu işte. ne gerek var bu kadar silaha anlamıyorum

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Haber YorumlarıFatih Hazarbey:

Çok doğru söylüyorlar! Avrupada bile böyle saldırılara karşı çok daha sert tepki veriyorlar!

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Haber YorumlarıZehra Betül Kamis:

Ya şu İsrail'i bir bırakın be, masum hayvanlar bombalanıyor sonra ???????

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